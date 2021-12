Diaporama Johnny Hallyday jaloux d'Hélène Darroze, si proche de Laeticia : "Il n'était pas toujours rigolo..."

Hélène Darroze et Laeticia Hallyday sur Instagram, 2019.

Exclusif - Hélène Darroze, sa fille Charlotte ( en arrière-plan), Laeticia Hallyday, Maryline Issartier - Obsèques de Francis Darroze, ancien chef de l'auberge "Le relais" à Villeneuve-de-Marsan et père de Hélène Darroze en l'église Saint-Hippolyte à Villeneuve-de-Marsan le 9 novembre 2021.

Exclusif - Laeticia Hallyday et Hélène Darroze - Obsèques de Francis Darroze, ancien chef de l'auberge "Le relais" à Villeneuve-de-Marsan et père de Hélène Darroze en l'église Saint-Hippolyte à Villeneuve-de-Marsan le 9 novembre 2021.

Exclusif - Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy, et Helene Darroze, la marraine de Joy et chef etoilee qui est co-presidente de l'association "La Bonne Etoile" - Aftershow apres le concert caritatif de Johnny Hallyday pour l'association de sa femme "La Bonne Etoile", qui vient en aide aux enfants du Vietnam, au Trianon a Paris, le 15 decembre 2013.