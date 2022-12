Johnny par Laeticia : De rares images de la mère de Johnny dévoilées, son sosie troublant

C'est ce jeudi 8 décembre que M6 diffuse le documentaire inédit et intime Johnny par Laeticia. Un film né grâce aux innombrables images immortalisées par Laeticia Hallyday au fil du temps passé avec son regretté époux Johnny. Cinq ans après la mort de ce dernier, elle a décidé de le raconter à ses fans, qui risquent d'être émus par le résultat assez bluffant et signé par le réalisateur William Karel. On y retrouve des images d'archives, notamment chez eux à Los Angeles et aussi à Marnes La Coquette. Comme cette époque, où la mère du rockeur, Huguette Clerc, vivait avec eux. Des images qui témoignent à quel point Johnny en est le sosie troublant.

C'est sa fin de vie que Huguette Clerc est venue passer aux côtés de Johnny et Laeticia, elle était alors sur un fauteuil roulant. "J'étais devenue une infirmière pour sa mère, une infirmière pour ma grand-mère, mon arrière grand-mère", rapporte la veuve et mère de Jade et Joy. Un moment compliqué pour le couple, qui a alors connu des infidélités selon ses confidences. Mais Laeticia Hallyday tenait à ce que les relations entre le rockeur et sa mère s'améliorent. Leur histoire a été plus que compliquée. "Il n'arrivait pas à l'appeler maman, jamais il l'a appelée maman il l'appelait 'Eh' ça a pris des années mais je suis enfin arrivée à ce que Johnny appelle sa mère maman", confie Laeticia Hallyday.

Malade et handicapée, elle est restée chez eux trois ans

"C'est elle qui a ramené la mère de Johnny près de lui", affirme Jean-Claude Camus dans Johnny par Laeticia. Une de ses plus grandes fiertés comme elle le précise. Dans les nombreuses images immortalisées par la mère de famille, on voit Johnny Hallyday et Huguette Clerc, l'un auprès de l'autre à table, non loin de Jade qui est alors toute petite. "Malade et handicapée elle est restée trois ans à la maison", fait savoir Laeticia Hallyday qui s'en est occupée comme de sa propre famille. Si leurs relations ont toujours été compliquées, le chanteur et sa mère se ressemblent néanmoins comme deux gouttes d'eau.