Jonah Hill réagit à des photos de lui torse nu et dénonce "des années de moqueries"

Depuis des années désormais, le grand jeu des paparazzis est de suivre minutieusement toutes les sessions surf de Jonah Hill. Leur but : capturer des photos de lui alors qu'il se change. Une pratique plutôt grossophobe que certains confrères étrangers n'hésitent pas à exploiter. Ainsi, on pouvait découvrir des photos de l'acteur torse nu publiées samedi 27 février. Sur Instagram, l'acteur Jonah Hill a tenu à reprendre le pouvoir.

L'acteur du Loup de Wall Street a expliqué qu'il y a encore quelques années, il ne s'assumait pas et refusait catégoriquement de montrer son corps, même à ses amis. "Je ne pense pas avoir enlevé mon t-shirt à la piscine jusqu'à ce que j'arrive à la trentaine, même en face de ma famille et de mes amis. Ça serait peut-être arrivé plus tôt si mes complexes d'enfant n'avaient pas été exacerbés par des années de moqueries à propos de mon corps par la presse et les journalistes. Donc l'idée que les médias essayaient de me harceler pendant que je fais du surf en publiant des photos comme ça et que ça ne me fasse plus rien est géniale", a détaillé Jonah Hill, libéré, le 27 février 2021.

"J'ai 37 ans et enfin, je m'aime et je m'accepte. Ceci n'est pas une publication qui veut dire 'cool pour moi.' C'est encore moins un 'sentez-vous mal pour moi.' Ceci est pour tous les enfants qui n'arrivent pas à enlever leur t-shirt à la piscine. Amusez-vous. Vous êtes merveilleux, superbes et parfaits. Avec tout mon amour", a tendrement conclu l'acteur de War Dogs.