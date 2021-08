Joséphine Draï en vacances : elle dévoile une série de photos suggestives (et improbables)

Lorsqu'elle est en vacances, Joséphine Draï fait toujours en sorte d'amuser ses abonnés Instagram. Et ce mercredi 25 août 2021, la comédienne a fait honneur à sa réputation. Après avoir réalisé une séance photo improvisée à bord d'un bateau, la mère de famille a pris différentes poses devant l'objectif. Et en adoptant des gestuelles lascives et suggestives, la star de la série Belle, belle, belle a séduit ses abonnés grâce à son auto dérision légendaire.

"Un bateau, ça sert à faire des photos distinguées, détendues et prises sur le vif surtout, non ?", a-t-elle indiqué en légende, non sans une bonne dose d'humour. Et face aux différents clichés de la comédienne, de nombreux abonnés et amis de cette dernière ont souhaité réagir à ces publications. "Za best !", a partagé Reem Kherici. "Le lièvre astucieux", a d'abord écrit Elodie Frégé, et de commenter à nouveau, étonnée : "Hahahaaaaaaaa mais bordel !!!"