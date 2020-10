Joseph (Koh-Lanta) relooké : sa coiffeuse est une ex aventurière !

L'émission Koh-Lanta a lié à vie de nombreux candidats. Même lorsqu'ils n'ont pas participé à la même saison, ils sont amenés à se rencontrer et à nouer de fortes relations amicales. Ce fut le cas pour Carinne, aventurière de la saison 2019 et Joseph, qui a participé brièvement en 2020. Mais la jolie blonde s'est révélée être plus qu'une bonne copine pour le jeune homme puisqu'elle est aussi... sa coiffeuse !

En effet, mercredi 28 octobre 2020, Joseph a partagé une photo de lui les cheveux en pagaille et prêt à changer de tête. En légende, il indique alors que c'est Carinne qui avait les ciseaux en main pour l'occasion mais n'a pas souhaité en dévoiler le résultat. "Haircut. Merci à @carinne_kohlanta_2019 pour ma nouvelle coupe de cheveux, je vous la posterai plus tard. J'apprécie encore les cheveux longs", écrit-il. Carinne a été ravie d'être taguée dans ce post et s'est empressée de réagir en glissant des émojis avec des étoiles dans les yeux en commentaires. Nul doute que les internautes ont d'ores et déjà hâte de découvrir les talents de la jolie blonde. À noter que si Joseph a fait appel aux services de Carinne, cela n'a rien de bien étonnant étant donné qu'elle est coiffeuse pour le salon Elka Coiffure à Caen où elle vit avec ses enfants.