Josiane Balasko élevée par une maman "différente" : "Ma mère était un peu fantasque..."

Quand on est maman, finalement, on comprend mieux sa maman

Pour le savoir, il faudra attendre qu'Andy, le fils de Marilou Berry et de son compagnon Alexis, grandisse encore un peu. Né en 2018, le petit garçon a en tout cas apaisé la relation de Josiane Balasko et de sa fille. "Je crois que ça va, elle me supporte, a-t-elle avoué à Michel Drucker sur France 2. Parce que justement, j'essaye de respecter la vie privée de mes enfants. Je ne vais pas me mêler de leurs affaires et tout. En plus, Marilou étant maman, ça change beaucoup. Quand on est maman, finalement, on comprend mieux sa maman. D'un seul coup, je crois que les rapports se resserrent autour du petit-fils quoi." Une chose est sûre, on ne doit pas s'ennuyer aux repas de famille, chez les Balasko...