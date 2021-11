Josiane Balasko fière de sa fille Marilou Berry : "Elle a un physique particulier mais..."

Josiane Balasko est à l'image des films dans lesquels elle joue : franche, drôle et généreuse. La comédienne de 71 ans, qui a fait ses gammes au théâtre du Splendid à Paris, a raconté ses débuts compliqués dans le métier. Interviewée par le magazine Femme Actuelle, Josiane Balasko a révélé que certains producteurs n'ont pas souhaité lui donner de rôles à cause de sa plastique atypique... "Je pense que j'avais un physique qui ne correspondait pas aux normes, entre guillemets romantiques et diaphanes, des jeunes actrices de l'époque. Donc, qui ne faisait pas b*nder les metteurs en scène", a confié la star des Bronzés, avec le répondant qu'on lui connaît si bien.

Malgré ces mauvais souvenirs, Josiane Balasko se veut rassurante. Celle qui joue en ce moment dans la comédie Un chalet à Gstaad au Théâtre des Nouveautés avec Armelle, a expliqué que le cinéma français a évolué. "Depuis, il y a des actrices qui n'ont pas de physique particulièrement convaincant dans le côté sexy et tout ça".

Fière de ces changements dans l'industrie, Josiane Balasko, qui a avoué s'être laissée tenter par la chirurgie esthétique, va même jusqu'à citer sa fille, Marilou Berry, fruit de ses amours avec son ex-mari, l'artiste Philippe Berry (frère de Richard Berry, décédé en 2019). "Je pense par exemple à Sylvie Testud, qui est une grande actrice. Corinne Masiero, ma fille Marilou, qui a un physique particulier mais qui en joue", a énuméré celle qui partage sa vie avec George Aguilar depuis 20 ans.

Tout comme sa célèbre maman, Marilou Berry a su se faire une place sur les affiches de films, malgré ses rondeurs. Mère et fille peuvent se targuer d'avoir contribué à faire changer les normes et de donner à voir un peu de vrai à travers les écrans.