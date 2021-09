Josiane Balasko a craqué pour la chirurgie : "Je ne voulais pas avoir le pif de ma mère"

Josiane Balasko s'est bel et bien refait le nez lorsqu'elle était plus jeune. La comédienne de 71 ans a expliqué qu'elle avait fait une rhinoplastie car elle était complexée par son nez. Invitée du podcast de France Bleu, Dans le rétro, lundi 27 septembre, elle s'est épanchée sur cet épisode de sa vie. Face à Déborah Grunwald, la maman de Marilou et Rudy Berry (38 et 33 ans) a confié qu'elle n'avait que 26 ans lorsqu'elle a été victime de petites critiques sur son physique de la part d'une maquilleuse.

Sur le tournage de la comédie romantique de Jean-Marie Poiré, Des petits câlins en 1976, cette dernière la "focalisait sur [ses] angoisses" et lui aurait dit : "Josiane, tu devrais refuser d'être filmée de profil."

Une petite phrase qui a eu un gros impact puisqu'elle a fait cogiter la jeune Josiane Balasko qui a ensuite sauter le pas. "Je pensais déjà que j'avais un nez trop long et je ne voulais surtout pas avoir le pif de ma mère" a raconté l'acolyte de Michel Blanc, Marie-Anne Chazel et Thierry Lhermitte. Et pour ce faire, elle serait passer par le Dr Clavier... "Le père de Christian Clavier était toubib. Il faisait aussi de la chirurgie esthétique et il m'a dit : 'Si tu veux, je peux le faire", a déclaré l'épouse de George Aguilar.