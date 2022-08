Joyce Jonathan : Chanteur, homme politique, fils de président... ses célèbres ex

Maman d'une petite fille prénommée Ghjulia née le 2 novembre 2020 (fruit de son amour avec un Corse dévoilé dans son clip Les p'tites jolies choses), Joyce Jonathan a eu dans sa jeunesse des aventures avec des hommes connus dans le milieu politique et musical. Son premier amour était d'ailleurs un ancien candidat de l'émission Nouvelle Star : Benjamin Siksou. "C'était mon premier amoureux quand j'avais 15 ans", expliquait-elle sur RFM en octobre 2019.

Enterrer "la hache de guerre"

Une idylle qui semble ne pas s'être terminée de la meilleure des manières puisqu'elle a inspiré à la chanteuse un de ses titres qui parle de déception amoureuse : Pas besoin de toi. "La première chanson d'amour que j'ai écrite, elle s'appelait Pas besoin de toi, elle était contre lui" confiait-elle. Depuis, Benjamin Siksou a fait son coming-out et est en couple avec un homme. Aujourd'hui amis, Joyce et Benjamin ont même chanté très symboliquement le titre Pas besoin de toi ensemble à la Cigale en 2019. "Je trouvais ça très drôle d'enterrer la hache de guerre entre nous, d'autant plus qu'on est vraiment amis depuis longtemps, mais de chanter cette chanson qui a été mon premier single, c'était très symbolique."

Je suis toujours proche d'elle

Joyce Jonathan a aussi été en couple avec Gabriel Attal. Une brève aventure pour les ex désormais amis. "Je suis toujours proche d'elle. Elle reste une très bonne amie. Et ado, elle a même été un de mes premiers amours," avait confié le porte-parole du gouvernement à Closer en août 2019. Il est aujourd'hui pacsé avec Stéphane Séjourné.

Plus que quatre fois !

De 2012 à 2014, la chanteuse de 32 ans a également été amoureuse deThomas Hollande, fils de François Hollande et deSégolène Royal. Elle avait d'ailleurs affiché son soutien à François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012. Discrète sur sa vie privée, elle avait néanmoins fait une plaisanterie sur leur vie sexuelle lors de l'émission Les Grosses Têtes sur RTL le 25 octobre 2021. Taquinée sur la fréquence de leur rapports par Damien Riou qui indiquait qu'il avait personnellement "fait que quatre fois l'amour" dans sa vie, que "trois fois c'était mou" et qu'une fois il avait "tiré à côté", l'interprète du titre Je ne sais pas avait confié avec humour à propos du fils de l'ancien chef d'Etat : "En tout cas, il a fait l'amour plus que quatre fois".

Depuis sa rupture avec Joyce Jonathan, Thomas Hollande est en couple avec la journaliste Émilie Broussouloux avec laquelle il s'est marié en 2018. Ensemble, ils ont deux enfants : Jeanne (née le 29 juin 2019)26 et Noé (né le 21 janvier 2021).