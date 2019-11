Joyce Jonathan et Axelle Laffont divines face à Julien Courbet

Le 19 novembre 2019 était un grand jour pour Marc Simoncini et Ora ïto. Cette date marque la soirée de lancement du nouveau vélo électrique Angell, créé par le fondateur de Meetic et multi-investisseur, et dessiné par le designer français.

A cette occasion, de nombreuses personnalités se sont rendues au Bridge, sous le pont Alexandre III à Paris, afin de découvrir ce nouveau bijou. Le duo a pu compter sur Joyce Jonathan. Radieuse, la belle chanteuse de 30 ans a fait sensation en petit short en cuir noir, cuissardes rouges et petit pull blanc. Alexia Laroche-Joubert a également opté pour du cuir, tandis qu'Axelle Laffont affichait un look tout en noir à cette soirée au projet plein d'espoir.

Les animateurs de M6 Xavier de Moulins, Julien Courbet et Vicky Bogaert, ainsi que Guy Lagache, Emmanuel Chain ont répondu présents. Marc Simoncini et Ora ïto ont également pu compter sur l'acteur et metteur en scène Julien Boisselier, Jean-Roch, Xavier Niel, Patricia Goldman, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Granjon, Thierry Gillier (fondateur et le PDG de la marque de prêt-à-porter Zadig & Voltaire), Carol Gerland (directrice de la communication - Zadig et Voltaire), l'avocat Randall Schwerdorffer, le producteur français Olivier Carreras, Patricia Goldman, Laurent Dassault, Jean-David Blanc (entrepreneur français, fondateur d'AlloCiné et Molotov), Didier Quillot (directeur exécutif de la Ligue de football professionnel), la femme politique Fleur Pellerin et enfin Jacques Bungert et Frédéric Torloting (PDG de Courrèges).

La soirée ne leur a heureusement pas fait perdre les pédales tant le projet est ambitieux. Invité sur Europe 1 le 25 novembre 2019, Marc Simoncini s'est confié sur Angell : "C'est au vélo ce que l'iPhone a été au téléphone. Il est bourré d'électroniques et de logiciels. Il est ultra simple à utiliser. (...) On a voulu faire le vélo le plus sûr du monde. A l'avant du vélo, il y a un écran qui est tactile. (...) Sur cet écran vous avez la direction à prendre si vous avez décidé d'utiliser un logiciel pour vous guider, vous avez votre vitesse, les calories, l'état de votre batterie, quatre modes d'assistance électrique en fonction du trajet que vous allez faire. Et surtout, vous avez toutes les fonctions de protection du cycliste et du vélo." Si le cycliste subit une violente chute et qu'il reste inconscient, une alerte est envoyée à son répertoire d'urgence. Il y a également des bandes réfléchissantes sur les pneus et le vélo peut être verrouillé. "Si vous touchez le vélo alors qu'il est verrouillé, il sonne. Vous pouvez le bloquer à distance", a-t-il conclu. Pour se l'offrir, il faudra débourser 2 690 euros.