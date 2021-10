Joyce Jonathan séparée d'un célèbre chanteur : "C'était mon premier amoureux"

Sa vie privée est un mystère. Actuellement, Joyce Jonathan jongle entre les guitares et les berceaux. Maman d'une petite fille de 10 mois baptisée Ghjulia, la chanteuse laisse planer un épais brouillard à propos du père de son l'enfant. Tout juste sait-on que Monsieur est Corse - d'où l'orthographe originale du prénom du bébé. Par le passé, pourtant, l'artiste n'avait que faire d'évoquer ses compagnons. En couple un temps avec Gabriel Attal et Thomas Hollande, elle a également connu une jolie romance, dans sa jeunesse, avec un chanteur, ancien candidat de l'émission Nouvelle Star.

La première chanson d'amour que j'ai écrite, elle était contre lui

Celui qui a fait battre son coeur sur les bancs du lycée ? Le séduisant Benjamin Siksou ! "C'était mon premier amoureux quand j'avais 15 ans", expliquait-elle pudiquement, à Bernard Montiel, sur RFM en octobre 2019. Cette histoire, qui s'est terminée avec une peine de coeur, a largement inspiré la jeune femme, qui a puisé dans sa douleur un titre phare de sa discographie. "La première chanson d'amour que j'ai écrite, elle s'appelait Pas besoin de toi, elle était contre lui", révélait-elle au passage.

On est vraiment amis depuis longtemps

Bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts depuis ces années folles. Joyce Jonathan a vécu plusieurs idylles très fortes. Quant à Benjamin Siksou, il est en couple avec son chéri actuel depuis plus de huit ans. Ces deux-là sont simplement devenus, au fil des années, de très bons copains. Ils ont même chanté ensemble, sur le planches de la Cigale, en 2019 à l'occasion d'un évènement très spécial. "Je me suis dit que, pour mes 10 ans sur scène, c'était une bonne idée de lui proposer de la chanter avec moi, parce qu'aujourd'hui, on est très amis, précisait-elle. Je trouvais ça très drôle d'enterrer la hache de guerre entre nous, d'autant plus qu'on est vraiment amis depuis longtemps, mais de chanter cette chanson qui a été mon premier single, c'était très symbolique." La boucle est effectivement bouclée...

