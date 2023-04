Judith Godrèche et Marina Foïs : ce célèbre ex en commun qui a très mal vécu leur rupture

Elle a obtenu de très jolis rôles au cinéma, dans L'auberge espagnole de Cédric Klapisch, par exemple, ou plus récemment dans The Climb de Michael Angelo Covino. Judith Godrèche a également formé un couple emblématique avec Dany Boon, avec qui elle a été mariée de 1998 à 2002 et avec qui elle a eu son fils Noé en 1999. Mais le célèbre ch'ti n'a pas été le seul homme de sa vie. Loin de là. La comédienne avait été mariée une première fois à Philippe Michel. Elle a également été longtemps folle amoureuse de Maurice Barthélemy, de 2004 à 2012. Ces deux-là ont même eu une fille, Tess, qui aura très prochainement 18 ans.

Au sortir de cette relation, complètement essoré, je me méfie de tout

De l'eau a coulé sous les ponts mais l'acteur et humoriste, ancien membre de la troupe des Robins des bois, a beaucoup souffert de cette rupture. C'est ce qu'il avouait en 2020 alors qu'il publiait un livre sur l'hypersensibilité aux éditions Michel Lafon. "Au sortir de cette relation, complètement essoré, je me méfie de tout, en particulier des femmes, explique-t-il. Nous sommes des ex, on ne s'aime plus, mais on s'est aimés. Au nom de cet amour, on se respecte". C'est en voyant leur fille évoluer que Maurice Barthélemy avait découvert qu'il était atteint d'hypersensibilité. Elle souffrait, comme papa, d'une trop grande soif de connaissance, d'angoisses irrationnelles et d'une exigence très forte vis-à-vis d'elle-même.

Judith Godrèche a donc un ex en commun avec Marina Foïs. Maurice Barthélemy a effectivement été en couple pendant 9 ans avec sa consoeur de la troupe des Robins des bois, qu'il avait rencontrée sur les bancs du Cours Florent de Paris. Leur séparation s'était, en revanche, fait davantage dans l'apaisement. "Cette histoire a duré parce qu'on s'aimait, avouait-il dans les pages du même ouvrage. Mais aussi parce qu'on était hypersensibles tous les deux. Le problème, lorsque deux hypersensibles forment un couple, c'est que l'entente est si parfaite qu'on finit par devenir (presque) des frères et des soeurs. Au bout de huit, ou neuf ans, on s'est séparés, en douceur..."

Retrouvez Judith Godrèche dans le film L'Auberge espagnole, sur arte, le 5 avril 2023.