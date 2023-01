Marina Foïs et Judith Godrèche : Leur célèbre ex en commun révèle pourquoi il a rompu avec la première

Toutes deux comédiennes françaises très appréciées et charismatiques, Marina Foïs et Judith Godrèche ont chacune suivi une carrière différente. La première, qui fête ses 53 ans ce 21 janvier 2023, est passée de l'humour absurde aux comédies à succès et aux films d'auteurs exigeants, la seconde a tourné pour de grands réalisateurs à ses débuts pour s'expatrier ensuite aux Etats-Unis dans les années 2010 et y poursuivre son métier. Elles ont toutefois un point commun de taille, un homme : elles ont toutes deux vécu en couple avec Maurice Barthélémy. Ce dernier était revenu sur sa rupture avec sa collègue des Robins des bois.

Avant de devenir mère de deux garçons, Georges et Lazare, avec le réalisateur de La Famille Bélier Eric Lartigau - le couple est désormais séparé - Marina Foïs a vécu une longue relation avec l'un des membres de la troupe comique que Dominique Farrugia avait dénichée. Dans son livre Fort comme un hypersensible (Michel Lafon), Maurice Barthélémy s'était épanché sur les raisons de leur rupture : "L'histoire a duré parce qu'on s'aimait. Mais aussi parce qu'on était hypersensibles tous les deux. Le problème, lorsque deux hypersensibles forment un couple, c'est que l'entente est si parfaite qu'on finit par devenir (presque) des frères et soeurs. Au bout de huit, ou neuf ans, on s'est séparés, en douceur."

Une seconde rupture, douloureuse

Maurice Barthélémy a ensuite croisé le chemin de Judith Godrèche et vivra avec elle de 2004 à 2012. La comédienne remarquée dans Ridicule, L'Auberge espagnole et Potiche était à cette époque déjà maman d'un garçon, Noé, qu'elle avait eu avec Dany Boon. L'ex-Robin des bois et l'héroïne de L'Homme au masque de fer ont accueilli en 2005 la naissance d'une fille, prénommée Tess. Leur rupture sera beaucoup plus difficile que celle qu'il avait connue avec Marina Foïs et pour cause, une enfant était en jeu. S'il s'est remis de leur séparation, il a dû s'adapter au fait que sa fille vive à des milliers de kilomètres, avec sa mère en Amérique.