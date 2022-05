Julia Paredes transformée : elle dévoile en vidéo son changement de look radical !

Julia Paredes a créé la surprise dans la journée de jeudi 26 mai 2022. La maman de Luna (5 ans) et Vittorio (10 mois) a opéré une transformation physique de taille ! En effet, elle a sauté le cap de passer dans un salon de coiffure de Dubaï où elle vit pour changer sa coupe de cheveux.

Exit son carré court et sa couleur châtain clair, Julia Paredes arbore désormais une très longue chevelure ondulée avec une frange rideau. Qui plus est, la jeune femme a décidé de se teindre les cheveux d'un violet foncé. "New me by @hsdany. Alors vous en pensez quoi ?", a-t-elle demandé à sa communauté en dévoilant le résultat à travers une vidéo postée sur Instagram. (Voir notre diaporama).

Malheureusement, la femme de Maxime Parisi n'a pas fait l'unanimité. En commentaires, il y a ceux qui sont complètement fans et qui ont couvert de compliments Julia : "Trop belle", "J'adore", "Magnifique", "Bombe", "J'adore la couleur". Et puis, il y a ceux qui regrettent qu'elle ait touché à sa coupe. "Le court t'allais mieux", "Ce n'est que mon avis mais nooon", "Je préférais avant", "Je n'aime pas du tout", peut-on lire. Mais peu importe pour Julia Paredes qui, elle, est tout à fait satisfaite de son nouveau look.