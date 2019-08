Julia (Pékin Express) "très malade" lors du tournage : "J'ai dû être perfusée"

Kleofina et Julia ont accepté de participer à Pékin Express 2019. Les anciennes Miss de 25 et 23 ans se sont donc envolées pour le Guatemala afin de vivre cette aventure exceptionnelle et, si elles ont eu de la chance, elles sont également allées au Costa Rica et en Colombie. Lors d'une interview pour le magazine Télé 7 Jours, les deux candidates sont revenues sur leur aventure. L'occasion de découvrir que tout n'a pas été rose pour Julia.

Lors du tournage, Miss Côte d'Azur 2017 a confié avoir perdu pas moins de 8 kilos car elle n'était pas au top de sa forme. "J'ai été très malade. Presque au point d'abandonner et de tomber plusieurs fois dans les pommes. J'ai même dû être perfusée, mais je n'ai rien lâché", a-t-elle révélé. De son côté, Kleofina explique avoir pris du muscle à cause de leurs sacs qui pesaient 15 kilos. Les jeunes femmes ont ensuite admis auprès du magazine que trouver une habitation n'a pas été simple.

Julia particulièrement a mal vécu ces moments du tournage : "Devoir mendier tout le temps et pour tout a été le plus dur. Je me considère comme une femme indépendante et j'ai trouvé ça très humiliant." Kleofina a ajouté que Pékin Express était une "course d'endurance" et qu'il faut savoir s'économiser. "L'émission ne dure pas une journée, mais plusieurs semaines. La clé pour arriver au bout, c'est de savoir doser son effort... et d'avoir beaucoup de chance", a-t-elle conclu.

Reste à savoir jusqu'où les anciennes reines de beauté sont allées dans la compétition face à Laëtitia et Aurélie (deux soeurs très différentes), Thomas et Mathieu (les frères bûcherons), Mounir et Lydia (le couple marié), Steve et Martine (le coach et son élève), Fabrice et Briac (les inconnus).