Julia Quinn (Bridgerton) brisée par le deuil : son père et sa soeur meurent dans un accident brutal

Une troisième victime

Né à Oxnard, en Californie, Steve Colter avait écrit une série de livres pour jeunes adolescents intitulée Cheesie Mack. Dans un communiqué officiel diffusé sur son compte Facebook, on apprend que l'accident de la route a eu lieu le 29 juin 2021 et qu'une troisième victime a succombé au crash : Michelle, le chien d'assistance de Violet. Véritable clown de la famille, Steve Colter n'avait jamais perdu "l'étincelle d'un jeune garçon de 11 ans". Julia Quinn se souvient, avec émotion, de ce jour où elle a compris que le côté loufoque de son père était une joie à célébrer et non à camoufler.

On devrait tous être un peu plus Steve

"C'était à une réunion d'anciens, raconte-t-elle. J'étais étudiante donc j'étais restée à Cambridge pour assister aux festivités. Toute la classe de 1965 s'était rendu à un club de Boston pour danser, et ils ont commencé à passer une chanson de Janet Jackson. Mon père dansait très mal mais avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai vu quelques adolescents le pointer du doigt et rigoler, et je me disais 'Vous aimeriez sûrement que votre père danse comme ça'. Après ça, j'ai toujours été fière de son attitude. Il tentait tout, il n'avait jamais peur d'être embarrassé par ses actes. Comme une amie me l'a dit après sa mort soudaine, on devrait tous être un peu plus Steve." Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches...