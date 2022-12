Julian Bugier absent du 13h de France 2 : il s'explique sur cet imprévu inattendu, photo à l'appui

La semaine se finit difficilement pour Julian Bugier. Ce jeudi 1er décembre 2022, le présentateur du journal télévisé de 13 heures a annoncé une bien triste nouvelle à ses abonnés, sur Instagram.

En décembre 2020, il a eu de grands bouleversements qui ont eu lieu du côté des journaux télévisés de TF1 et France 2. Le regretté Jean-Pierre Pernaut ayant annoncé qu'il quittait l'antenne, il fallait lui trouver un(e) remplaçant(e). Et c'est Marie-Sophie Lacarrau, qui était aux commandes de celui de la deuxième chaîne, qui a été désignée par les dirigeants. Son siège allant être inoccupé, France 2 devait également trouver celui ou celle qui allait lui succéder. Une bonne nouvelle pour Julian Bugier.

Alors qu'il occupait la place de joker depuis l'été 2011, le charmant brun de 42 ans a été choisi pour remplacer Marie-Sophie Lacarrau. Un bonheur pour les téléspectateurs de France 2 qui l'ont immédiatement adopté. Alors, quand il est contraint de s'absenter de l'antenne, le coeur n'est pas à la fête. Comme le 1er octobre 2021 quand il a dû céder sa place à Jean-Baptiste Marteau, à cause d'une extinction de voix. "Plus de voix... Donc pas de #13hbugier je laisse la place à l'excellent @marteaujb #13h @france2", avait-il écrit en légende d'une photo en noir et blanc sur laquelle il apparaissait avec un foulard autour du cou, la mine un peu déconfite.

Un peu plus d'un an plus tard, l'époux de Claire Fournier a une fois de plus dû s'absenter de l'antenne car il n'est pas en grande forme. "Tête de malade", peut-on lire en légende d'une photo de lui. Les internautes peuvent immédiatement constater qu'il a des petits yeux.