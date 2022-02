Julian Bugier marié à Claire Fournier : ses rares confidences sur sa femme qu'il admire !

Très présent à la télévision, il avait toutefois précisé dans une interview au magazine Closer que "pour rien au monde [il] ne sacrifierait des moments avec [sa famille]". Père de Lucien, 10 ans et Gabrielle, 8 ans, le journaliste est en effet marié avec Claire Fournier, elle aussi journaliste sur LCI. Plutôt discret sur la question, il avait cependant raconté les premières années de leur couple dans la même interview : "Ma vie est faite d'heureux hasards. Nous nous sommes rencontrés à Londres alors qu'elle habitait à Tours et moi Blois, à quelques kilomètres de distance ! Nous avons aussi tous deux de la famille en Polynésie, ce qui n'est pas commun. D'ailleurs, avant d'avoir nos enfants, nous avons entrepris ce périple au bout du monde, et j'ai décidé de la demander en mariage là-bas."

Très heureux et amoureux, ils partagent leur passion du journalisme, bien qu'étant sur des chaînes concurrentes. Et chez eux, pas de jalousie ou de rancoeurs : "Elle est éditorialiste et je suis très fier d'elle. J'aime dire que je suis le mari de Claire Fournier plutôt que de dire qu'elle est la femme de Julian Bugier", avait raconté le journaliste.

Plutôt nature, celui qui aime "faire du camping et se laver dans les rivières" pendant ses vacances en famille n'a pas fini de casser les codes. Et c'est pour cela que les Français l'apprécient autant !