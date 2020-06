Julie Debazac, de retour dans Demain nous appartient, dévoile sa petite crainte

C'est la reprise pour tout le monde ! Après de long mois de fermeture, les plateaux de tournage de la série Demain nous appartient ont rouvert leurs portes. Certains comédiens ont pu retrouver les équipes du show de TF1 dans des conditions très spécifiques, en respectant les consignes de sécurité et les gestes barrières à la lettre. Et Julie Debazac fait partie de cette poignée d'heureux élus. L'interprète d'Aurore Jacob se retrouve fréquemment au coeur de nombreuses enquêtes et la commissaire tente justement de mettre la main sur le sordide personnage qui a violé Amanda.

Ça été un peu étrange de retourner à Sète

Pour l'actrice, heureusement, le retour au bercail est un peu plus réjouissant. Bien qu'il comporte son lot d'angoisses. "Dans tous les domaines, je pense qu'il y avait cette petite crainte de se remettre en selle. C'est assez étrange de pouvoir ressortir, a-t-elle expliqué à Télé Loisirs. Ça été un peu étrange de retourner à Sète pour tourner, un peu comme si j'étais dans un monde parallèle. Là c'est bon, on commence doucement à prendre nos marques et nos habitudes en suivant un protocole très précis. On fait tous très attention. J'espère qu'une seconde vague n'arrivera pas prochainement, c'est tout." Il faut dire que son confinement ne ressemblait en rien à son quotidien habituel.