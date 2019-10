Julie Depardieu embarrassée par son père étant jeune : "C'est un peu la honte"

Julie Depardieu était l'invitée de Sud Radio afin d'y faire la promotion de sa nouvelle série, Alexandra Ehle, diffusée sur France 3. L'occasion pour la fabuleuse comédienne de 46 ans d'évoquer ce choix de carrière, son couple avec l'artiste Philippe Katerine, mais également ses souvenirs d'enfance avec son père, Gérard Depardieu.

Il faut d'abord dire que Julie Depardieu interprète une femme médecin légiste fantasque dans cette nouvelle série policière-fiction que ses enfants, Billy (13 ans) et Alfred (7 ans) n'ont pas encore regardée. Une mère actrice et un père chanteur... Ont-ils conscience de la célébrité de leurs parents ? "Ça doit être bizarre quand même, deux personnages un peu décalés ?", questionne l'un des journalistes du 10-12h. "Moi, mon père, c'était Gérard Depardieu quand j'étais petite, alors si tu veux, je connais !", réplique l'actrice avec humour.

Comme Billy et Alfred qui grandissent avec des personnages atypiques pour parents, Julie Depardieu a en effet vécu cette situation. Elle pose aujourd'hui des mots sur cet inconfort qu'elle a pu ressentir étant plus jeune. "C'est un peu la honte avec tous les autres. Oui, un peu, parce que quand les gens sont un peu exubérants, même si Philippe ne l'est pas, c'est vrai que c'est un peu gênant. Tu essaies toujours de te rabaisser en disant 'non, non, non'", explique la comédienne.

Pour éviter les moqueries, Julie Depardieu avait même envisagé de changer de nom de famille, en vain. "Figurez-vous que, quand vous habitez quarante ans au même endroit, tout le monde vous connaît. Donc t'as l'air con si tu changes de nom. On y avait pensé bien sûr", conclut la comédienne.