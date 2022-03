Julie Depardieu pas très fière d'un tatouage : "J'ai tenté de le faire retirer, en vain..."

Les fans d'Alexandra Ehle vont découvrir les nouvelles aventures du médecin légiste ce mardi 1er mars sur France 3. Une idée qu'adore Julie Depardieu, interprète de l'héroïne de la série, même si certaines scènes ont été "dégoûtantes" à tourner : "Sur cette série, il y a une ambiance de feu ! Quand j'arrive sur le tournage, c'est comme si je retrouvais des cousins. Que ce soit les comédiens [...] ou les techniciens, tout le monde est sympa et puis j'aime ce personnage qui fait l'inverse de ce qu'on lui dit de faire", confiait-elle dans les pages de Télé 7 Jours le 14 février dernier.

Ce trait de personnalité d'Alexandra Ehle, Julie Depardieu le partage. Dans sa jeunesse, l'actrice était prête à tout pour éviter un cours de danse, où elle se sentait tout sauf à l'aise : "À 14 ans, je me suis fait tatouer sur le bras une coccinelle avec des baskets. L'idée était de me faire virer de mon cours de danse classique." Elle ajoutait : "J'étais d'une timidité maladive. Dès que je me voyais dans le miroir de la salle, je devenais écarlate, et les autres filles me le faisaient remarquer, ce qui ne faisait qu'empirer la situation. La prof nous avait mises en garde et prévenues qu'être tatouée serait un motif de renvoi". La compagne de Philippe Katerine a donc sauté sur l'occasion pour mettre fin au calvaire qu'elle subissait sur place. Ce qu'elle ne pensait pas alors, c'est qu'elle allait vite le regretter.

"Lassée" par sa coccinelle "un an après", Julie Depardieu a fait modifier le dessin : "Je l'ai fait recouvrir par un soleil turquoise. Quinze jours après sortait dans la presse la représentation, en gros plan, du virus du sida, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon soleil... J'ai tenté de le faire retirer, en vain." Julie Depardieu est loin d'être la seule à avoir agi avant de réfléchir. D'autres, à l'image de Rihanna, Hayden Panettiere ou encore Ed Sheeran et David Beckham ont, eux aussi, dérapé. De quoi mettre leurs nerfs à fleur de peau.