Julie Gayet abandonne François Hollande mais pas Philae, 7 ans déjà ! Photo adorable

Sa relation avec François Hollande ayant été "officialisée" contre son gré par un scandale, Julie Gayet n'a jamais été à proprement parler une première dame. Qu'à cela ne tienne, l'actrice et productrice française de 49 ans ne souhaitait pas de ce statut. C'est ainsi qu'elle continue de tracer sa voie d'artiste. Mais si elle ne voulait pas des fastes présidentiels, elle a pleinement adopté la chienne qui a été offerte à l'ancien président, Philae. D'ailleurs, c'est sa maîtresse qu'elle accompagne quand elle est en déplacement, laissant l'homme politique vaquer à ses obligations médiatiques pour la sortie de son dernier livre, Affronter (éditions Stock).

"Chacun son métier. Le mien est d'être actrice et productrice", confiait Julie Gayet à Paris Match en 2018. Elle n'a jamais voulu devenir première dame et a ensuite expliqué clairement pourquoi : "On élit une personne, pas un couple. La fonction de première dame est sexiste. C'est un job qui oblige à arrêter son métier. Et en plus on ne touche pas de salaire." Aujourd'hui encore, c'est en tant qu'artiste et pas "compagne de" qu'elle s'est rendue le 23 octobre 2021 pour l'inauguration du cinéma Grand Central à Colomiers, près de Toulouse.



Quelques jours plus tôt, Julie Gayet était de passage en Isère pour une représentation au Déclic de Claix de la pièce Je ne serais pas arrivée là si... tiré d'un ouvrage d'Annick Cojean, grand reporter au Monde. Un spectacle mis en scène par Judith Henry dans lequel celle-ci donne la réplique à l'amoureuse de l'ex-chef de l'Etat. Après le show, elle a logé dans un charmant hôtel de Grenoble qui lui a offert une très belle vue sur le Vercors et elle était donc accompagnée de son adorable femelle labrador noir qu'elle a immortalisée en photo sur son compte Instagram. En commentaire, elle a précisé l'âge de l'animal à la demande d'une internaute : "7 ans déjà !"