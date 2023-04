Julie Gayet et François Hollande enlacés : moment de complicité face à Renaud sans sa compagne

Près de 60 ans de carrière musicale... ça se fête. Au début du mois d'avril 2023, Robert Charlebois s'est offert un petit aller-retour Montréal-Paris juste "le temps de faire" son show au Grand Rex. Avec son Charleboisscope, l'artiste québécois a dévoilé au public, les 1er et 2 avril, un show extraordinaire dans lequel l'écran est au service de l'émotion. Deux dates, 100 minutes chacune pour qu'il puisse retracer, en chansons, 50 ans d'histoire de son pays ainsi que de son parcours. Pour venir l'applaudir, dans le 2e arrondissement de notre capitale, de nombreuses personnes avaient fait le déplacement.

Il avait pris, sous son aile, dans l'avion, son épouse Laurence Charlebois. Dans les loges, comme dans la salle du Grand Rex de Paris, l'interprète du titre Ordinaire a pu croiser des amis, des camarades et des proches. Il a notamment pu serrer dans ses bras, son ami d'enfance, le comédien Michel Tabo, mais aussi Patrick Timsit, Gilbert Rozon, Julie Gayet et son mari François Hollande, Renaud Séchan, venu sans sa jeune compagne Cerise, Christine Delaroche et son époux, Éric Dupond-Moretti sans Isabelle Boulay, Frédéric Jérôme, le directeur général des Théâtres Casino de Paris et Folies Bergères avec sa femme, ainsi queLaurent Ruquier, Patrick Cohen, Jean-Pierre Darroussin, le réalisateur Robert Guédiguian, le directeur général du Grand Rex Bruno Blanckaert et Corinne Touzet.

Auteur, chanteur, compositeur, interprète, Robert Charlebois a marqué des générations et des générations avec sa voix et ses textes. Avec son spectacle Robert en Charleboisscope, il offre la performance d'un artiste qui sait se renouveler malgré les quelques décennies qu'il a au compteur. Il s'agit d'un "concert pour les yeux", comme il l'explique malicieusement. Pendant qu'il interprète son répertoire, des projections s'affichent effectivement sur écran géant, derrière lui, notamment des images d'archives inédites. Pour sa créativité folle, et le fait qu'il exporte la culture québécoise à travers le monde, Robert Charlebois a été fait, en 2021, commandeur des Arts et des Lettres du Québec.