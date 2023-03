Julie Gayet : François Hollande en soutien pour un grand événement, accompagné d'une invitée surprenante

Julie Gayet et François Hollande se sont promis amour, fidélité et soutien en se mariant en juin dernier à la mairie de Tulle en Corrèze. La comédienne et l'ancien président sont bien décidés à respecter le contrat qu'ils ont signé devant une poignée de proches. C'est l'une des raisons pour lesquelles François Hollande était présent au cinéma Pathé Convention à Paris dans la soirée de ce jeudi 2 mars. Le politique de 68 ans venait encourager sa femme Julie Gayet pour l'avant-première de Comme une actrice, film de Sébastien Bailly dont la sortie est prévue le 8 mars prochain, journée internationale des droits des femmes, et dont elle venait faire la promotion il y a quelques jours sur le plateau de C à Vous.

François Hollande a donc tenu à être présent au côté de Julie Gayet pour l'événement. Mais il n'était pas venu seul. En débarquant à l'entrée du cinéma, l'ancien compagnon de Ségolène Royal avait convié une invitée de marque : Philaé, la femelle labrador noire qui rythme la vie du couple depuis 2014. Une sorte de gros bébé avec lequel François Hollande s'est donc affiché pendant la soirée, sous les regards amusés des autres spectateurs.

Philaé, présente dans les bons et les mauvais moments

Ce n'est pas la première fois que l'animal accompagne ses maîtres dans des moments importants de leur vie. Elle était déjà là en 2018 lorsque François Hollande était à Granville pour dédicacer son livre Les leçons du pouvoir publié aux éditions Stock. C'est au pied de Julie Gayet que la bête à poils s'est dévoilée, faisant la joie de son papa d'adoption.

Mais Philaé, c'est aussi quelques moments gênants, vécus notamment au sein du palais de l'Elysée quand François Hollande était encore président de la République. A l'époque, ils convient Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie, et sa femme Brigitte, pour un dîner. La chienne est dans les parages et déterminée à se faire remarquer. Elle dévorera d'ailleurs les lunettes de la future première dame, pas ravie de l'accueil que lui a réservé Philaé ! Mais avec sa bonne bouille, difficile de ne pas lui pardonner...