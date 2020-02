Julie Gayet : Pourquoi elle n'a pas été aux obsèques de Jacques Chirac

Loin du palais de l'Élysée, le couple Hollande-Gayet coule des jours heureux. Constamment en déplacement, ils arpentent la France pour la promotion des ouvrages de l'ancien président ou pour l'un des films de la productrice. Quand ils ne courent pas les routes de France, ils se retrouvent chez eux, dans leur demeure du XIVe arrondissement de Paris ou dans la maison de François en Corrèze. Bref, ils sont tout le temps ensemble.

Sauf pour les obsèques de Jacques Chirac où l'absence de Julie Gayet a été très remarquée. Si le couple se serrait les coudes lors d'un ultime hommage en Corrèze, la jeune femme a refusé d'aller à l'enterrement de l'ancien président de la République mort le 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. Rien à voir avec une animosité qu'elle aurait pu avoir contre Jacques Chirac mais plutôt un moyen d'éviter le président de la République actuel, Emmanuel Macron qu'elle n'a pas dans ses petits papiers.

Dans un long portrait réservé à François Hollande paru dans Paris Match le 13 février, on apprend que Julie Gayet "en privé" n'hésite pas à "s'emporter contre le traître". "Elle n'a pas été aux obsèques de Chirac, pour ne pas le croiser. Elle ne supporte pas cette façon d'avoir tourné casaque, d'avoir songé à couper la subvention publique - 200.000 euros - accordée à la fondation de Hollande, sans parler du rapprochement avec Sarkozy", relate le magazine.

Et la première dame n'est pas en reste, dans le même reportage, il est révélé qu'un déjeuner entre anciennes premières dames organisé par Brigitte Macron a davantage mis le feu aux poudres. Et pour cause, alors que Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler ont été conviées, il semble que l'invitation de Julie Gayet se soit égarée. Un "oubli" qu'elle n'a pas laissé passer : elle aurait fait savoir son mécontentement avec un SMS bien salé.