Julie (L'amour est dans le pré) victime d'une fausse couche : révélations sur ce drame "violent"

C'est en 2017 que Julie a été révélée au grand public dans L'amour est dans le pré, sur M6. L'éleveuse de chevaux de 39 ans y avait trouvé l'amour dans les bras de Jean-Michel avec lequel elle a vécu une idylle de deux ans. Et lors de leur relation, elle a vécu un drame.

"Au début, nous sommes allés assez vite avec Jean-Michel. On s'est rencontré en mars et en septembre, je suis tombée enceinte. J'ai fait une fausse couche", nous confiait Julie en 2019. Une épreuve sur laquelle elle est revenue au cours d'un entretien pour Femme Actuelle. "Sur le moment, ça a été dur, parce que c'est quelque chose que j'attendais particulièrement et qui fait que je me suis lancée sans même savoir si c'était la bonne personne. L'envie d'avoir un enfant avait pris le dessus. C'était un moment difficile pour moi. C'est à l'échographie des onze semaines que j'ai appris que le foetus avait arrêté sa croissance depuis trois semaines. Ça a été violent", a-t-elle expliqué.

Si aujourd'hui, Julie n'a pas encore goûté au bonheur de devenir maman, elle ne perd pas espoir et souhaiterait avoir un bébé un jour. "Mais ce sera uniquement avec quelqu'un que j'aime vraiment. A un moment de ma vie, j'étais prête à en faire un toute seule. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai fait un travail sur la solitude pour être bien. Tout ce qui arrivera sera un plus. Je suis bien avec moi-même", a conclu la charmante blonde.

Récemment interrogée par Purepeople, Julie avait accepté d'évoquer sa perte de poids, mais aussi sa vie amoureuse. L'occasion de découvrir qu'elle avait développé des sentiments pour son meilleur ami. "J'ai l'impression que c'est l'homme de ma vie. Du coup gros travail sur l'abandon, la résilience et le lâcher prise par rapport à cette histoire-là. Aujourd'hui, j'attends de voir ce que la vie va me réserver. Je ne cherche pas forcément car mes sentiments sont assez forts, donc peu importe si ça va un jour plus loin avec lui ou pas, je me laisse guider. Aujourd'hui mon coeur a choisi. Mais si ça ne doit pas être lui, peut-être qu'on mettra quelqu'un d'autre sur ma route. De toute façon, je suis déjà bien occupée au niveau professionnel", nous expliquait-elle.