Julie Piétri : Tentative de suicide pendant sa grossesse à cause d'un ex-compagnon

Des années 80 persistent des tubes cultes comme Ève lève-toi de Julie Pietri. La star, qui n'avait pas eu l'occasion de participer au tournage du premier volet de Stars 80 et qui affirmait avoir été volontairement écartée par le producteur Thomas Langmann du second film, est pourtant une des figures majeures de cette époque. La chanteuse a certes connu un succès professionnel mais, intimement, elle a connu une vie faite de hauts et des bas comme à l'époque de sa tentative de suicide.

En 1991, alors enceinte de sa fille adorée Manon, la chanteuse Julie Piétri fait une tentative de suicide. Elle ingurgite des médicaments et termine à l'hôpital. Heureusement, elle est sauvée par les médecins et son bébé né sans difficulté particulière. Interrogée sur son acte, la star s'était expliquée en évoquant une rupture très dure. "Ce garçon était mon grand amour. Mais également un terrible harceleur moral. C'était un pervers narcissique, le genre de type qui ne supporte pas qu'on le quitte. Alors oui, un jour j'ai pris des cachets. Je ne voulais pas vraiment mourir mais c'était la seule façon d'en finir", avait-ainsi confié à Voici. Odieux, son ex était venu à la clinique la narguer, lui lâchant alors une phrase atroce : "Il va être beau ton gosse avec les cachets que tu as pris."

Sur les ondes de France Inter, Julie Piétri avait expliqué pourquoi son ex avait si mal vécu leur séparation. "Vous savez, dans la vie d'un personnage public ou d'une femme, quand vous passez dans le petit écran, vous attirez beaucoup d'hommes qui vous voient comme une femme trophée. Mais après, il faut se coltiner son métier, l'amour de la foule, du public, les autographes et d'autres hommes qui la regardent. Là, ça commence à entamer leur certitude d'être supérieur en tant qu'homme. Parce que, finalement, la femme a un pouvoir, ô comme c'est étrange ! Et là, ce n'est plus possible", disait-elle alors.

Depuis quelques années, Julie Piétri est célibataire et cela semble lui convenir parfaitement, préférant l'amour de son public et celui de sa fille.