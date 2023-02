Julien Clerc "père pélican" de 5 enfants : un chanteur attentif aux besoins de sa famille recomposée

Après la sortie de son album Les Jours heureux au mois de novembre 2022, Julien Clerc démarre sa tournée cette année. L'occasion de retrouver le public qu'il aime tant et qui l'aime tout autant, depuis plus de cinquante ans. Star française de la musique, il a fait l'objet d'un long portrait dans Libération. L'homme de 75 ans qui se revendique "chanteur populaire élégant" est aussi un mari et un père. Sa vie de famille est évoquée par touche ici et là dans le quotidien.

Père de cinq enfants nés de trois mères différentes avec qui il est en bons termes, Julien Clerc a comme dernier fils, Léonard, 14 ans. Dans son jardin, un taureau sculpté trône, les cornes enrobées de papier bulle pour que les copains de son ado "évitent de s'y empaler après avoir été taclés par-derrière". S'il joue certainement au ballon rond avec son garçon, le chanteur et compositeur adore cuisiner pour les siens. Libération le décrit comme un "père pélican attentif à satisfaire les besoins prosaïques de sa tribu". L'une de ses filles dira de ses talents de cordon-bleu : "Papa passe très facilement du piano au sauté de veau."

Homme discret malgré son physique qui n'a jamais laissé insensible, Julien Clerc a mené sa vie privée et sa vie professionnelle en toute simplicité, alors qu'il a connu des histoires d'amour médiatisées et atteint les cimes du succès. Celui qui n'a "jamais voulu être au centre de la photo" et qui reconnaît faire "plus jeune que son âge" semble avoir connu mille et une vies.

Cinq enfants nés de grandes histoires d'amour

Il a été quitté par France Gall en 1974 et un an après, il est tombé amoureux de Miou-Miou, sa partenaire dans le film D'amour et d'eau fraîche. Elle est devenue la mère de son premier enfant, Jeanne - aujourd'hui réalisatrice - et Julien Clerc a adopté la fille qu'elle a eue avec Patrick Dewaere, qui s'est suicidé en 1982, Angèle, scénariste. Séparé de la comédienne en 1981, il a rencontré Virginie Coupérie-Eiffel, cavalière française, descendante de Gustave Eiffel, et ont eu deux enfants ensemble : Vanille, née le 20 mars 1988, laquelle est chanteuse, auteure-compositrice, et Barnabé, né le 7 février 1995. Le petit dernier est donc Léonard, dont la mère est l'actuelle épouse de Julien Clerc, la romancière Hélène Grémillon qu'il a épousée en 2012. En 2016 pour Télé Poche, il affirmait avoir été un père présent pour chacun de ses enfants : "J'ai changé les couches, j'ai fait les tétées la nuit, pour tous..."

Retrouvez l'intégralité du portrait dans Libération du 22 février 2023.