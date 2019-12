Julien Cohen fan du danger : les quatre fois où il a frôlé la mort

Julien Cohen est l'une des stars incontestées de l'émission de France 2 Affaire conclue, présentée par Sophie Davant. Ses lunettes bleues et son tempérament ne laissent pas les téléspectateurs indifférents. Un journaliste de Closer est donc parti à sa rencontre, dans son magasin My Discoveries, à Saint-Ouen, à l'occasion de la diffusion du numéro spécial marché de Noël à Mulhouse, le 23 décembre 2019. Il a notamment expliqué qu'il avait frôlé la mort à plusieurs reprises.

Julien Cohen adore l'adrénaline et cela a bien failli lui coûter la vie. "L'adrénaline m'a laissé quelques cicatrices. J'ai failli mourir quatre fois : deux fois lors des championnats de course de Formule 3 historiques. Ce sont des courses de voitures sans aucune protection. Une autre fois lors d'un accident de quad. Je suis tombé dans un ravin et j'ai dû ramper à 500 mètres pour trouver de l'aide. Et une autre fois lors d'une plongée qui a mal tourné", a confié l'acheteur d'Affaire conclue.

Le collègue de Pierre-Jean Chalençon ne fume pas et ne boit pas. C'est donc sa "manière d'exister" et de se faire peur. On imagine qu'il doit offrir quelques petites frayeurs à son épouse Karine, avec laquelle il file le parfait amour depuis vingt-deux ans, et à leurs enfants (ils forment une famille recomposée de six enfants).

L'intégralité de l'interview de Julien Cohen est à retrouver dans le magazine Closer du 20 décembre 2019.