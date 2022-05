Julien Denormandie quitte la politique à 41 ans pour se consacrer à sa famille ? Une autre version émerge...

En annonçant sa retraite de la politique à travers une annonce sur son compte Twitter, Julien Denormandie en a surpris plus d'un. Proche d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'Agriculture fait partie de ses protégés de la première heure. Sur le réseau social, l'homme politique de 41 ans avait expliqué vouloir consacrer plus de temps à sa famille, lui qui est marié et père de quatre enfants. A moins qu'une autre explication se cache derrière cet éloignement après le remaniement ministériel post-réélection, d'après Le Canard enchaîné.

"C'est le choix du coeur", a annoncé Julien Denormandie sur Twitter. "J'ai trop manqué à ma famille, et elle m'a trop manqué". Il a "eu énormément de bonheur à assurer ses fonctions" exécutives pendant une décennie. Mais c'est bien parce que selon lui "on ne mène pas de bonne politique sans y mettre beaucoup de soi" et parce qu'il l'a fait "avec passion" que le quadragénaire souhaite un peu de répit. Il reste toutefois membre du bureau exécutif du parti présidentiel rebaptisé Renaissance, dont Stéphane Séjourné, compagnon de Gabriel Attal, est le patron.