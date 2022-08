Julien Doré papa : son fils le réveille aux aurores pour un jour très spécial, vidéo craquante !

Une Saint-Julien dont il se souviendra : ce mardi, Julien Doré a été réveillé à 6h45 par son fils, né il y a quelques mois... et cela ne semble pas vraiment lui avoir plu ! Avec toujours beaucoup d'humour et surtout pas mal d'ironie, le chanteur s'est d'ailleurs confié en story à ses abonnés, leur expliquant qu'il était content que son bébé lui ait permis de faire une grasse matinée. Entendant le petit gazouiller derrière, il adresse ensuite un regard désabusé à la caméra, résigné à s'en occuper maintenant qu'il est réveillé !

Une blague destinée à ses abonnés qui cache le fait que Julien Doré soit un véritable papa poule : très protecteur, il ne montre presque jamais son petit garçon, dont on ne connait ni le visage ni le nom et dont il n'a publié qu'une seule photo : on y voyait le bébé assis de dos, à côté de lui, et portant le même pull... Un cliché adorable !