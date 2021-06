Julien Doré sous le choc : son incroyable sosie québécois est sa copie conforme !

Surprise sur prise ! Invité pour la dernière émission de la saison, Julien Doré a eu le droit à une surprise de taille ! Sur le plateau de C à Vous, la suite, vendredi 25 juin, le chanteur de 38 ans a fait une découverte surprenante grâce à l'équipe d'Anne-Elisabeth Lemoine.

Après avoir dit tout son respect aux jurés du télé-crochet Nouvelle Star, qui lui ont "laissé sa chance" en 2007, l'interprète de Paris-Seychelles, venu faire la promotion de son nouvel album Aimée, a fait une belle rencontre : celle de son sosie ! Et c'est le chroniqueur Bertrand Chameroy, qui officiait lors de ses débuts chez Cyril Hanouna sur C8, qui lui a fait découvrir le personnage.

"Les études disent qu'on a tous un sosie parfait dans le monde. Visiblement, vous avez trouvé le vôtre. Il s'appelle Mathieu Dufour, il est humoriste et la ressemblance est vraiment frappante", explique le chroniqueur avant que le magnéto ne se lance.

Cheveux, forme du visage : Mathieu Dufour est réellement la copie conforme de Julien Doré, à peu de choses près !

La réaction du principal intéressé ne s'est pas faite attendre : "Ah nan, mais c'est incroyable ! Quand j'ai vu la vidéo sur mon téléphone, je me suis dit : 'tiens, pourquoi je fais cette voix ?'", ajoute le chanteur, faisant référence à l'accent québécois de son jumeau. "Mais il a des cheveux beaucoup plus beaux que les miens, je suis très jaloux de ses cheveux", assure l'artiste.