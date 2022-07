Julien Doré : Torse nu et tout muscle dehors, "sa grosse courgette" fièrement exhibée

Quand Julien Doré a débarqué devant le jury de Nouvelle Star son ukulélé à la main, personne n'avait misé sur lui. Quinze ans plus tard, il est l'un des artistes les plus appréciés de la scène musicale française, enchaîne les albums et les tournées tout en élargissant sa palette de talents et en s'affirmant en tant qu'acteur notamment dans Dix pour cent. Mais autant que s'il y avait une corde à rajouter à son arc, ce serait celle de l'humour. Le chanteur de 40 ans, jeune papa, manie le second degré comme personne. Ses nombreuses répliques aux détracteurs sur Twitter valent toujours le coup mais il ne s'arrête pas là.

Récemment, un aléa de l'été l'a défiguré. Julien Doré s'est fait piquer par une guêpe au visage, au niveau de la bouche. Sa lèvre supérieure enflée ne l'a pas empêché de dévoiler les dégâts à ses abonnés sur Instagram, préférant rire et relativiser de cette chirurgie esthétique éphémère que la nature lui avait offerte. Non seulement, la blessure ne l'a pas empêché de monter sur scène mais il n'a toujours rien perdu de l'autodérision et de l'humour légendaire qu'on lui connaît.

Ce mercredi 13 juillet, à l'aube d'une halte au Puy-en-Velay pour le festival Les Nuits de Saint-Jacques, Julien Doré s'est reconnecté avec la nature qu'il chérit tant. Le cheveu doré par le soleil, lunettes vissées sur le nez et sourire charmeur en coin, l'interprète de Coco Câline s'est dévoilé torse nu, les muscles saillants bien en évidence. Mais autant dire que ses biceps se sont fait piquer la vedette par un autre élément énorme présent sur la photo... Sa courgette.

Ceci n'est pas une blague. Adepte des légumes de saison depuis qu'il a décidé d'épouser le mode de vie d'un végétarien, Julien Doré a désormais son propre potager. Alors quand un légume pointe le bout de son nez et est prêt à être cueilli, le chanteur se fait une joie d'exhiber le fruit de son travail. En story Instagram (voir diaporama), il a donc littéralement dévoilé sa "grosse courgette" comme il l'appelle. Un résultat qui risque bien de décevoir quelques esprits mal placés...