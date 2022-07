Julien Doré méconnaissable après une piqûre de guêpe, de nouvelles images dévoilées

Julien Doré a débuté la saison des festivals, une période fatigante mais joyeuse passée sur les routes avec tous les membres de son équipe. Le chanteur de tout juste 40 ans - il les a fêtés le 7 juillet dernier - a néanmoins vu débarquer un invité surprise dont il se serait bien passé. Pas d'ennemis à proprement parler mais une petite bête pas vraiment sympathique qui lui gâche un peu les quelques jours de repos dont il est censé profiter sans tracas en ce moment.

Dans une story dévoilée sur son compte Instagram (voir diaporama), Julien Doré est en train de se préparer avant de monter sur scène. Collier, oreillette, cheveux bien remis en place, ses gestes sont d'abord filmés de près avant que les images ne permettent d'entrevoir l'ampleur des dégâts. La lèvre supérieure enflée, Julien Doré préfère rire de ce petit imprévu qui ne l'empêchera pas d'assurer sur scène quelques minutes plus tard : "Ça se voit que je me suis fait piquer par une guêpe ou pas ? Pas trop hein ? Moins..." demande-t-il à la personne qui le filme.

Loin d'avoir honte, Julien Doré mise tout sur le second degré qu'on lui connaît pour faire passer la pilule. Non seulement, il dédramatise mais il rassure également au passage les abonnés qui se feraient du souci pour lui. Il précise dans une seconde vidéo avoir l'impression d'être "endormi comme s'il sortait du dentiste" et relativise : "Elle ne m'a pas loupé mais si c'était la gorge, on ne serait pas là aujourd'hui." Effectivement, dans son malheur, Julien Doré a beaucoup de chance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.

Le 11 juin dernier, Justin Bieber prenait la parole sur les réseaux sociaux. Pas de piqûre d'insecte pour le Canadien mais un syndrome rare le forçant au repos et donc à annuler la plupart de ses concerts. Dans l'impossibilité de bouger la partie droite de son visage, le mari d'Hailey Bieber s'était expliqué : "Mon oeil ne se ferme pas, je ne peux pas sourire de ce côté de ma tête. [...] C'est assez sérieux comme vous pouvez le voir. J'aurais préféré que ce ne soit pas le cas mais, visiblement, mon corps me fait comprendre qu'il faut que je ralentisse le rythme." Espérons pour lui que les choses finissent par rentrer dans l'ordre.