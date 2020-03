Juliette Binoche "à la limite de l'humiliation" : ces scènes de nu dérangeantes

À l'affiche du film La Bonne Épouse, de Martin Provost, Juliette Binoche s'est longuement confiée à Marie Claire. Elle revient sur son féminisme et sur son engagement auprès des droits des femmes dans le cinéma, évoquant le débat autour des scènes de nudité féminine à l'écran. "Je crois que la nudité du cinéma est nécessaire, car être nu fait partie de la vie. Mais comment la filmer est une vraie question. Il m'est arrivé dans les années 80 de me retrouver dans des situations difficiles", explique l'actrice française de 55 ans.

Juliette Binoche ne savait pas "comment [elle] allait pouvoir se dépatouiller de tout ce fatras." "J'ai bataillé, c'était parfois difficile, à la limite de l'humiliation, mais j'ai eu très tôt, je crois, l'instinct de me préserver physiquement parce que j'avais subi dans l'enfance des situations de malaise", a-t-elle confié à Marie Claire, avant de raconter ces agressions sexuelles dont elle a été victime étant enfant. "J'ai connu des problèmes avec un maître dans mon école à Saint-Mandé et aussi avec un monsieur qui m'avait embrassée de force lorsque j'avais 10 ans. Lui avait 37 ans. J'ai commencé à mettre des pantalons à cause de cet instituteur, en CE1 et CE2", indique Juliette Binoche, qui dit avoir trouvé écho dans le témoignage d'Adèle Haenel, elle aussi abusée par un cinéaste étant enfant.