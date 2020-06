Justice Smith (Jurassic World) fait son coming out et présente son chéri

La mort, dans des circonstances atroces, de George Floyd a de nouveau mis en lumière la question du racisme aux États-Unis. Les stars manifestent depuis plusieurs jours, d'autres se font pincer pour leurs faux pas passés et d'autres prennent la parole. C'est le cas de l'acteur Justice Smith.

Le comédien américain de 24 ans, originaire de Los Angeles, a pris part au mouvement mondial #BlackLivesMatter en mettant aussi en avant la valeur des vies des personnes noires trans et queers. Sur son compte Instagram, il a partagé des photos de lui manifestant à la Nouvelle-Orléans ainsi que des images le représentant avec son amoureux le comédien Nicholas Ashe. "Lui et moi avons manifesté aujourd'hui. Nous avons scandé Black Trans Lives Matter, Black Queer Lives Matter et All Black Lives Matter. En tant qu'homme noir et queer moi-même, j'ai été déçu de voir certaines personnes vouloir clamer que les vies noires avaient de la valeur, mais se mordre la langue quand il fallait ajouter que les vies trans et queers aussi. Je veux redire ce sentiment qui est le mien : si votre révolution n'inclut pas les voix des personnes noires queer, c'est de l'anti-noir", a-t-il écrit.

Et Justice Smith de réclamer pour les personnes noires "le droit d'exister" et de ne plus avoir à vivre "dans la peur de la persécution ou de la menace de la violence". Le jeune homme a ajouté : "Il y a tellement de tragédies dans les médias ces derniers jours que j'ai ajouté quelques photos de moi et de Nic pour montrer un peu d'hommes noirs heureux, d'hommes noirs amoureux. Tu as été mon roc et ma lumière pendant cette période troublée et je t'aime tellement. Je sais que, de l'autre côté, il y a le changement, mais ce combat est loin d'être terminé."

Pour rappel, Justice Smith a joué dans Pokemon : Detective Pikachu, The Get Down ou encore dans Jurassic World: Fallen Kingdom. Quant à son compagnon Nicholas Ashe, il a joué dans Queen Sugar.