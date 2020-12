Kamila, la vidéo de sa perte des eaux parodiée : "écoeurée", elle prend la parole

Le 29 novembre dernier, Kamila et Noré ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon qu'ils ont décidé d'appeler Kenan Noré Abdelali. Et alors qu'elle se remet doucement de ses émotions depuis sa chambre d'hôpital après avoir rencontré des petites complications durant son accouchement, la jeune maman se retrouve sous le feu des critiques. Et pour cause, elle est en plein bad buzz depuis qu'elle a partagé une vidéo d'elle... en train de perdre les eaux.

En effet, juste avant de se rendre à la maternité, Kamila s'est filmée quelques minutes dans la précipitation, assurant que "ça coulait à flot". Des images qui ont rapidement fait le tour de la Toile, suscitant alors dans la foulée de nombreuses parodies et moqueries. Mais l'ex candidate de Secret Story a également fait l'objet d'insultes. Mercredi 2 décembre 2020, elle a donc pris la parole et s'est exprimée sur le sujet avec beaucoup d'émotion.

"Moi je l'ai fait avec bienveillance, dans le sens où je partage avec ma communauté que ça y est, c'est le moment. (...) Je l'ai fait avec spontanéité. C'est surtout pour l'annoncer moi-même, enfin avec Noré. Il y a tellement de fake news qui tournent sur nous à chaque fois", s'est-elle d'abord justifiée. Kamila pointe ensuite du doigt les blagues de très mauvais goût et dénonce "la méchanceté humaine" de certaines personnes. "De voir la façon dont ça a été repris... J'ai vraiment été choquée, surtout en particulier d'une de ces vidéos là (...) où un débile mental a mis du sang et a fait couler du sang de ses jambes, ça m'a écoeuré en fait. (...). Ça m'a choqué, ça m'a fait mal au coeur", a-t-elle déclaré au bord des larmes. "Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut arrêter d'inventer et ne pas se servir à chaque fois de tout pour des likes, des vues etc. (...) Me dire que même quand tu vies les plus beaux instants de ta vie, tu te feras toujours insulter... Heureusement que j'étais déconnectée de mon téléphone", conclut-elle sur le sujet.