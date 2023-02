Kanye West : Photos choquantes de sa propriété à 2,2 millions de dollars laissée à l'abandon

La superstar américaine Kanye West a connu des jours meilleurs. Habitué aux coups d'éclat bling bling, il dévoile une autre facette de sa vie, malgré lui, loin d'être mirobolante. En effet, la propriété à Los Angeles que le chanteur-designer a achetée en 2018 et où il a organisé ses rendez-vous avec Irina Shayk puis mis en place sa Donda Academy, son école privée qui a rapidement fermé ses portes après les scandales qui ont touché l'ex de Kim Karadashian, est apparue dans un piètre état. Des photographies aériennes de cette propriété le prouvent.

La maison principale de 2,2 millions de dollars est exposée aux 4 vents après que les bâches blanches soient tombées puis déchirées et effilochées par les éléments. Des accessoires scolaires ont été laissés disséminés autour de la propriété. Un étrange réservoir 4x4 peut être vu garé à l'extérieur à côté d'une cloison tombée et d'un barbecue. Son ranch, qu'il a barricadé en 2020, semble laissé à l'abandon avec des détritus de toutes parts, depuis l'annonce de son divorce avec la mère de ses quatre enfants.

Prêt pour une nouvelle vie ?

La rumeur veut que ce lieu ait été celui où il passait du temps avec sa compagne de l'époque, le top model Irina Shayk - et ex de Bradley Cooper - ont passé du temps, puis sa garçonnière, tandis que son ancienne femme a gardé leur manoir à 60 millions de dollars situé à Calabasas. S'il ne prend pas soin de son patrimoine immobilier, semblant le laisser derrière lui, espérons que Kanye West sera plus regardant avec sa nouvelle conquête, une mystérieuse blonde qu'il aurait même "épousée" en secret ! La nouvelle compagne de "Ye" s'appellerait Bianca Censori et serait l'une des designers historiques de Yeezy, la marque de Kanye West.

Créateur de génie musicalement parlant, Kanye West interroge souvent par ses comportements. Atteint depuis de nombreuses années de troubles bipolaires, l'artiste est scruté de toutes parts comme lors d'un match de sa fille North durant lequel il n'a pas apprécié être filmé.