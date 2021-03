Kareen Antonn : Découvrez l'improbable reconversion du binôme de Bonnie Tyler !

"Je tourne en rond". Les paroles du titre Si demain... auraient bien pu devenir l'hymne officiel du confinement ! Kareen Antonn, qui a débuté sa carrière artistique en cabaret à l'âge de 16 ans, s'est fait un nom auprès d'un public plus large le jour où elle a décidé d'allier sa voix à celle de Bonnie Tyler. Car oui. Cette sublime pépite qu'est sa reprise de Total Eclipse of the Heart, c'est elle qui en était à l'origine ! La chanteuse avait enregistré une maquette qu'elle avait envoyé à la légende britannique... et avait vendu, avec elle, plus de 2 millions d'exemplaires de son disque à travers le monde.

Vous visionnez sans doute, à l'occasion, le clip de ce tube bilingue qui avait été tourné dans un chalet juché à la neige, en compagnie de jeunes chiots loups. Et qui pourrait vous jeter la pierre ? Même la troupe des Enfoirés a interprété Si demain... lors de son spectacle, diffusé sur TF1 le 5 mars 2021. Mais cette période date de l'année 2003 et est loin derrière Kareen Antonn. Il y a quelques jours, l'artiste a même expliqué qu'elle allait emprunter un chemin un peu différent. "C'est avec une joie non dissimulée et une grande fierté que je vous annonce l'obtention de mon diplôme de prat en hypnose Ericksonienne évolutive", a-t-elle écrit sur Instagram. Sa voix ne sera donc plus seule à envoûter le monde.

Il serait faux, bien sûr, de croire que Kareen Antonn arrête la musique. Maman de deux enfants - un fils, Elio, et une fille de 2 ans, Eden -, elle est montée sur les planches en février 2020 lors de la 8e édition de l'évènement Soupe en Scène, sur la Place de la République de Lyon. Juste avant que la culture ne devienne non nécessaire en France. Peu avant, en 2015, elle tenait le rôle de Marie-Antoinette d'Autriche dans la comédie musicale Marie-Antoinette et le Chevalier de la Maison-Rouge, de Didier Barbelivien. Elle était également la voix d'habillage de France Info, à cette même époque. Que voulez-vous ? Kareen Antonopoulos, de son vrai nom, est simplement une artiste aux ambitions multiples et ce, pour notre plus grand plaisir...