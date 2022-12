Karim Benzema : Le footballeur éloigné de son fils Ibrahim qui s'éclate à Londres avec sa maman Cora

Je n'ai pas les mots

En mai dernier, elle partageait d'adorables photos de son fils pour ses 5 ans. Plus récemment, en octobre, c'est aux côtés de son papa, pour la cérémonie du Ballon d'Or, que le petit Ibrahim faisait parler de lui, dans un adorable petit smoking. Pour rappel, si Karim Benzema reste très discret sur sa vie privée, il s'était montré très ému en 2019 sur le plateau de Quotidien, lorsque Yann Barthès affichait à l'écran des photos de son petit garçon, mais aussi de Mélia, née de sa précédente relation avec Chloé de Launay (le coupe avait ensuite accueilli un troisième enfant, Noury, ndlr).

"Je n'ai pas les mots en fait parce que ça me touche au coeur. Ils sont encore un peu petits pour leur parler de la vie, la vie de tous les jours. J'essaye de ne pas de les mettre dans un confort et j'aimerais qu'ils aillent chercher eux même leur travail. Toujours respecter, respecter ses parents et respecter les gens", avait déclaré à l'époque celui qui est désormais en couple avec Jordan Ozuna, une top model américaine.