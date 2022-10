Karim Benzema, loin d'être "une légende" : un ancien sportif très célèbre met un gros tacle au Ballon d'Or

C'est une soirée qu'il n'oubliera pas de si tôt tant elle fut chargée en émotion. Ce lundi 17 octobre, Karim Benzema est devenu le cinquième joueur français de l'histoire à remporter le Ballon d'Or, la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Le dernier avant lui n'était autre que Zinedine Zidane, présent sur scène pour lui remettre le trophée. Une véritable consécration pour le joueur de 34 ans, qui semble s'améliorer en vieillissant et apparaît aujourd'hui comme le meilleur attaquant du monde. Pourtant, difficile d'imaginer une telle trajectoire pour le gamin de Lyon, arrivé au Real Madrid en 2009 et qui a dû attendre son heure pendant les années où Cristiano Ronaldo était la star de l'équipe.

Une récompense qui vient couronner une carrière incroyable et Karim Benzema a eu la chance d'avoir tous ses proches avec lui au théâtre du Châtelet. Sa nouvelle compagne Jordan Ozuna était évidemment de la partie et elle en a profité pour lui adresser un très beau message après l'évènement. Avec un palmarès long comme le bras et notamment 5 trophées de Ligue des champions à son actif, l'attaquant des Bleus fait partie des tous meilleurs joueurs français de l'histoire. Des exploits néanmoins pas suffisants à en faire une légende de notre football si l'on en croit un des spécialistes les plus écoutés et populaires du pays. Invité à s'exprimer dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Jean-Michel Larqué a tenu à mettre les choses au clair. "Il ne faut pas galvauder le mot légende, parce qu'autrement, tout le monde va devenir une légende", lance-t-il en préambule.

C'est un immense joueur dans le football français mais ce n'est pas une légende

S'il ne remet pas en cause l'immense talent de celui que l'on surnomme KB9, l'ancien acolyte du regretté Thierry Roland ne pense pas que l'on puisse le mettre au niveau des plus grands. "Dans le football français, il y a trois légendes : pour les plus anciens, il y a Kopa, qui était un joueur hors normes et qui a gagné plusieurs coupes d'Europe des clubs champions avec le Real, il y a Platini et Zinédine Zidane", résume l'homme de 75 ans, avant de conclure : "Je pense aujourd'hui que pour Karim, au Real, c'est une légende, c'est un joueur majeur du Real. C'est un immense joueur dans le football français mais ce n'est pas une légende. S'il gagne la Coupe du monde, on verra".