Karine Le Marchand aux anges : elle présente son "nouveau bébé" pour M6

Karine Le Marchand adore les défis ! Surtout lorsque ceux-ci permettent d'ouvrir un peu plus les esprits. C'est par le biais de son travail d'animatrice qu'elle s'intéresse alors à ceux qui n'ont pas toujours la parole, comme les agriculteurs dans L'amour est dans le pré et plus récemment aux personnes souffrant d'obésité dans Opération Renaissance. À peine ce dernier programme diffusé sur M6, que Karine Le Marchand s'est lancée dans une toute nouvelle aventure. C'est sur Instagram, dans la journée de samedi 13 février 2021, que la meilleure amie de Stéphane Plaza a partagé le sujet de sa prochaine émission, non sans une certaine excitation.

"Aujourd'hui Youhouhou, c'est le premier jour de tournage de notre nouveau bébé made in Potiche prod: 'Transgenre'. Avec Aéla, Louise et Zach, une fois de plus nous allons essayer de faire évoluer le regard des gens sur ce/ceux qu'ils méconnaissent. Après plus d'un an d'enquête et de casting, sous le regard bienveillant de ma réalisatrice chouchoute Delphine Cinier, ça y est on est partis pour quelques mois de tournage/montage exaltants. Merci à nos 3 témoins de me faire confiance et de m'ouvrir leur coeur. À découvrir dans quelques mois en prime Time sur M6!", a-t-elle légendé sous une première photo tirée du tournage.