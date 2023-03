Karine Le Marchand en roue libre : après sa robe très décolletée, elle opte pour un déguisement hilarant !

Karine Le Marchand est aux commandes de L'amour est dans le pré depuis 2010, soit près de 13 ans maintenant. Proche de son public mais aussi et surtout des agriculteurs avec qui elle tisse des liens solides, la célèbre animatrice met toujours du coeur à l'ouvrage et ne manque jamais une occasion pour faire rire la galerie. Ce mardi 21 mars 2023, elle en a une nouvelle fois apporté la preuve sur son compte Instagram. En story, l'ancienne compagne de JoeyStarr s'est dévoilée déguisée en Cupidon, toujours aussi bout-en-train.

À 54 ans, Karine Le Marchand n'a rien perdu de son âme d'enfant... Si elle apprécie le charme et le glamour, la présentatrice tient aussi à insuffler un souffle de légèreté dans ses émissions. Actuellement en plein tournage des speed-datings de la saison 18 de L'amour est dans le pré, elle s'est fondue dans la peau du célèbre Dieu romain de l'amour : Cupidon. Arc rouge, lunettes de soleil en forme de coeur et serre-tête à antennes... la meilleure amie de Stéphane Plaza a troqué sa longue robe très décolletée contre un déguisement des plus amusants. Mais jouer les cupidon n'est pas aussi aisé qu'il n'y paraît ! Alors qu'elle tente de décocher sa flèche en direction de Jean-Paul et de sa prétendante, cette dernière fond vers le sol, à un mètre à peine de l'animatrice... Un échec cuisant qui provoque immédiatement un fou rire à l'animatrice et aux caméraman.

Une animatrice toujours aussi investie

"C'est de la merde votre truc !", s'empresse alors de lancer Karine Le Marchand, tout en essayant de récupérer sa flèche. Dans la story suivante, elle dévoile un peu des coulisses du tournage en révélant l'état du canapé depuis lequel elle commente les speed-datings des candidats. "Fin de tournage ! Voici ma 'chambre' en fin de journée", écrit-elle avec humour. Entre cotillons, pâte à modeler, paillettes et fiches, on peut dire en effet que l'animatrice a sacrément semé la pagaille autour d'elle.

Pour rappel, la saison 18 de L'amour est dans le pré sera diffusée en fin d'année 2023. En février dernier, les portraits des 14 nouveaux agriculteurs ont été diffusés et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle édition du programme promet beaucoup d'émotions...