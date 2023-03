Karine Le Marchand s'affiche dans une robe très décolletée : "Ca fait pas la pauvre fille... ?"

Une saison à haut potentiel

Pour rappel, les portraits des nouveaux agriculteurs de la 18ème saison de L'amour est dans le pré ont déjà été dévoilés. Au cours de deux épisodes diffusés en février dernier, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Anaïs, Baptiste, Charles, Clément, Christine, David, Jean-Paul, Joris, Julien, Olivier, Patrice, Perrine, Roméo et Stéphane. Chacun d'eux a une histoire bouleversante à raconter et certains se sont même déjà démarqués par leur humour piquant. Une saison qui promet de belles rencontres et toujours plus de scènes drôles et cultes !