Karine Le Marchand : Rare photo avec sa mère qui est une vraie pipelette

Si Karine Le Marchand et sa maman sont proches, c'est notamment parce que cette dernière l'a élevée seule la plus grande partie de sa vie. Son papa a quitté le foyer alors que la présentatrice était âgée d'un an et demi. Sa soeur aînée Agnès et elle ont donc grandi sans leur papa. Ce n'est qu'à l'occasion d'un tournage pour TV5 Monde au Burundi que celle qui est aussi aux commandes d'Incroyable talent 2020 a repris contact avec lui. Malheureusement, l'ancien directeur de la télévision nationale burundaise est mort du sida deux ans plus tard.