Karine Le Marchand, sa fausse joie : le cadeau "pourri" d'un agriculteur

Si on se posait encore la question, Karine Le Marchand a fini de prouver que les liens qui l'unissent aux agriculteurs de L'amour est dans le pré sont forts. Même une fois le programme de dating champêtre terminé, l'animatrice reste en contact avec eux et développe de belles amitiés. Et ces derniers le lui rendent bien. C'est en tout cas ce qu'ont pu constater ses followers sur Instagram mercredi 6 mai 2020.

La meilleure amie de Stéphane Plaza s'est filmée en train d'ouvrir un colis reçu par David, un agriculteur rencontré sur le tournage d'une ancienne saison. Et surprise, ce dernier contenait un petit sac de truffes accompagné d'un tendre mot.

Mais, alors que Karine Le Marchand pensait déjà à les cuisiner, elle est rapidement passée à la déception lorsqu'elle a constaté que les produits étaient en réalité périmés... "Oh nan ! Oh des truffes pourries... Oh la la je suis désolée mon David... Oh les boules...", a-t-elle commenté via sa story, peu après avoir découvert que ce cadeau avait été envoyé le 11 mars dernier, soit juste avant le début du confinement. Sur les images, elle finit même par inscrire "fausse joie". Reste que la figure phare de M6 a été très touchée par l'attention de David et n'a pas manqué de le remercier chaleureusement malgré ce petit loupé.

Il n'est pas rare que Karine Le Marchand soit gâtée par les agriculteurs. Et lorsqu'elle ne reçoit pas de bons produits issus de leurs fermes, elle peut aussi compter sur eux pour prendre sa défense. Récemment, après qu'elle ait été insultée et menacée sur la Toile, Pierre et Fred sont montés au créneau, exprimant tout le bien qu'ils pensaient de leur entremetteuse préférée.