Kate Middleton : Aperçu de son bureau au palais, cette collection qu'on ignorait

Un espace de travail lumineux avec cheminée en marbre, dans lequel le mobilier historique côtoie des accessoires plus modernes : le bureau du futur roi d'Angleterre se veut chic et pratique. Mais c'est surtout celui de son épouse, Kate Middleton, qui a séduit les internautes : uniquement décoré de meubles anciens, avec large tapis, bureau en bois laqué et chaise en tissu, la pièce apparaît élégante et chaleureuse, tel un salon de travail. Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, Un chant de Noël de Charles Dickens, Le Coeur et la Raison de Jane Austen, L'Odyssée d'Homère, Le Chien des Baskervilles d'Arthur Conan Doyle... Le cliché met en avant une collection des classiques en tissu de la maison d'édition anglaise Penguin Books, illustrés par Coralie Bickford-Smith.