Kate Middleton : Bientôt un procès contre le magazine chouchou des royaux ?

Mais qu'est-ce-qui a donc tant déplu à la duchesse ? L'article en question, intitulé Catherine The Great [Catherine, la grande, NDLR] affirme notamment que Kate Middleton serait "épuisée" par la charge de travail supplémentaire qu'a impliqué le départ des Sussex de la monarchie en début d'année. Le portrait mentionne également la dispute présumée de la duchesse avec Meghan Markle juste avant son mariage avec Harry en mai 2018, sa silhouette jugée trop filiforme, l'attitude de sa mère Carole Middleton, qui serait snob et intéressée et tout à la fois la "mère que William a toujours voulue".

Le magazine préféré de l'élite anglaise

Au lendemain de la publication du magazine, le palais de Kensington avait publié un rare communiqué dans lequel il dément les dires de Tatler : "Cette histoire contient une série d'inexactitudes et de fausses déclarations qui n'ont pas été présentées au palais de Kensington avant publication." Ce à quoi le rédacteur en chef du magazine, Richard Dennen, avait répliqué dans la foulée : "Le palais de Kensington savait qu'on préparait 'Catherine The Great' depuis des mois et nous lui avons demandé de travailler avec nous. Le fait qu'il nie l'avoir su est catégoriquement faux."

Peut-être le magazine est-il si sûr de lui parce qu'il est lu par la famille royale et son entourage depuis de nombreuses années ? "Tatler peut se penser à l'abri parce qu'il est lu par la famille royale et se trouve sur la table basse de toute maison chic, mais ça ne fait aucune différence, avait commenté une source du Daily Mail dimanche dernier. Cet article n'est que mensonges. Il n'y a aucune vérité dans leur affirmation que la duchesse se sent dépassée avec son travail ou que le duc est obsédé par Carole Middleton. C'est absurde et complètement faux. Tout ça n'est que le résultat du snobisme de classe à son pire."