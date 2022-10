Kate Middleton : Cet horrible cadeau du prince William, qu'elle n'a pas oublié...

Avec plus de dix ans de mariage, le prince William et Kate Middleton se connaissent probablement sur le bout des doigts. Et pourtant, le prince de Galles s'est visiblement déjà loupé en terme de cadeau. Pour l'anniversaire de son épouse la duchesse de Cornouailles, ce dernier a en effet déjà fait un horrible cadeau qu'elle n'est pas près d'oublier. C'est le père de George, Charlotte et Louis qui était revenu sur ce fâcheux incident, non sans humour, autour d'un entretien avec l'ancien footballeur anglais, Peter Crouch. Dans son podcast, il avait révélé avoir offert à Kate Middleton, une paire de jumelles.

"J'ai offert une paire de jumelles à ma femme une fois - elle ne m'a jamais laissé oublier cela", a-t-il déclaré. Le petit-fils de la regrettée reine Elizabeth II a affirmé avoir pensé qu'il s'agirait d'une bonne idée sur le moment. "Ça ne s'est pas bien passé, a ajouté William. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je lui ai acheté une paire de jumelles, cela semblait être une bonne idée à l'époque." En avril 2021, le couple a célébré ses dix ans de mariage, et affiche son bonheur à chacune de ses sorties publiques. Ceux qui se sont rencontrés en 2001 à l'université de St-Andrews ont parcouru du chemin depuis. Et désormais, on espère que le futur héritier du trône ne se loupera pas une nouvelle fois en terme de cadeau à Kate Middleton, qui fêtera ses 41 ans le 9 janvier prochain.

Kate Middleton et son savoureux cadeau à la reine

Quant à la duchesse, celle-ci se creuse toujours la tête lorsqu'il s'agit d'offrir un cadeau à ceux qu'elle aime. Et même lorsqu'elle a la pression, comme avec la monarque Elizabeth, désormais décédée, elle s'en sort à merveille. Ainsi, pour son premier Noël à Sandringham, Kate Middleton avait décidé d'offrir à la reine quelque chose qu'elle allait faire elle. Comme rapporté lors d'un documentaire pour les 90 ans de la mère du roi Charles III, la femme du prince William avait ainsi raconté : "Je me souviens d'avoir été à Sandringham, pour la première fois, à Noël. Et je me demandais quoi offrir à la reine comme cadeau de Noël. Je me disais : 'Mon Dieu, que dois-je lui offrir ?' "J'ai repensé à ce que j'offrirais à mes propres grands-parents. Et j'ai pensé, 'Je vais lui faire quelque chose.' Ce qui aurait pu mal tourner. Mais j'ai décidé de faire la recette de chutney de ma grand-mère." Une idée qui semble avoir été appréciée de la reine à en croire Kate Middleton. "J'étais un peu inquiète à ce sujet, mais j'ai remarqué le lendemain qu'il était sur la table", avait-elle ainsi conclu. Le prince de Galles ne devrait donc avoir aucun souci à se faire lors de son prochain anniversaire.