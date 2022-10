Diaporama : Kate Middleton : Cet horrible cadeau du prince William, qu'elle n'a pas oublié...

13 / 14

Info - Kate Middleton fête ses 40 ans le 9 janvier - Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagne au piano Tom Walker, qui chante "For Those Who Can't Be Here", dans l'abbaye de Westminster, dans le cadre de l'enregistrement de l'émission "Together at Christmas", diffusée par ITV le soir du réveillon. Londres, le 23 décembre 2021. © Purepeople BestImage